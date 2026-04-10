Schnäppchen-Gemälde für das Hundertfache weiterverkauft: Dann folgt die bittere Reue

USA - Beim Stöbern durch Secondhandläden findet man die ungewöhnlichsten Sachen zum Schnäppchenpreis – so auch ein Vintage-Liebhaber aus den USA. Er entdeckte zwei Gemälde für kleines Geld. Als er später herausfand, zu welchen Preisen die Gemälde gehandelt werden, konnte er sein Glück kaum fassen.

Für über 200 US-Dollar wurden die Gemälde später versteigert. © Bildmontage: Screenshot/Reddit/kifflomkifflom

Der glückliche Käufer teilte seinen Secondhandfund auf der Social-Media-Plattform Reddit mit anderen begeisterten Vintage-Fans und erntete dafür jede Menge Zuspruch.

Die Aufnahmen zeigen die beiden aufwendig gerahmten Ölgemälde, auf denen jeweils Kaninchen abgebildet sind. Vor allem die Verzierung der Rahmen sorgte bei den Usern für Begeisterung.

Ebenso erstaunt nahmen sie den Preis für die Schätze auf: Im Secondhandladen Goodwill werden die Waren typischerweise nach Gewicht bezahlt, so legte der Käufer lediglich zwei Dollar (umgerechnet rund 1,70 Euro) dafür hin.

Zurück zu Hause stellte er die Kunstwerke bei eBay zur Versteigerung ein. Sogleich kam es zum erbitterten Bieterwettstreit. Am Ende sprang das Hundertfache des Kaufpreises heraus: Für 210 US-Dollar (umgerechnet rund 180 Euro) wechselten die Gemälde den Besitzer.