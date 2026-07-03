Von sechs Hunden skalpiert: Mädchen kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im US-Bundesstaat Kalifornien kämpfte Patricia (7) um ihr Leben, nachdem sie von mehreren Hunden lebensbedrohlich verletzt wurde.

Von Jennifer Schneider

Corning (Kalifornien/USA) - Rettung in letzter Minute: Im US-Bundesstaat Kalifornien kämpfte Patricia (7) um ihr Leben, nachdem sie von mehreren Hunden lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nachdem Patricia (7) von sechs Hunden angegriffen worden war, erholt sich das Mädchen derzeit in einem Traumazentrum.
Nachdem Patricia (7) von sechs Hunden angegriffen worden war, erholt sich das Mädchen derzeit in einem Traumazentrum.  © Fotomontage/GoFundMe/Screenshot/Monica Edmiston

Am 27. Juni gegen 12.30 Uhr (Ortszeit) erhielt das örtliche Polizeibüro "Tehama County Sheriff's Office" eine erschreckende Meldung: Ein siebenjähriges Mädchen wurde von mehreren Tieren angegriffen. Die Einsatzkräfte der kalifornischen Kleinstadt machten sich sofort auf den Weg zum Tatort.

"Das Opfer, das in der näheren Umgebung wohnt, erlitt erhebliche Verletzungen an der Kopfhaut und den Beinen", erklärte das Department auf Facebook. Kurz darauf wurde Patricia per Hubschrauber in ein überregionales Traumazentrum geflogen.

Während das Mädchen um ihr Leben kämpfte, durchkämmten zahlreiche Einsatzkräfte das Gebiet, um Zeugen der Attacke ausfindig zu machen.

Behörden holen 16 verwahrloste Kinder aus Elternhaus: "Vieh wird unter besseren Bedingungen gehalten"
Aus aller Welt Behörden holen 16 verwahrloste Kinder aus Elternhaus: "Vieh wird unter besseren Bedingungen gehalten"

Mit Erfolg: "Im Rahmen der Ermittlungen wurden sechs Hunde, von denen angenommen wird, dass sie an dem Vorfall beteiligt waren, als Beweismittel beschlagnahmt."

Die Verletzungen des Mädchens wiegen schwer. Wie Angehörige der Siebenjährigen auf GoFundMe mitteilten, skalpierten die Vierbeiner Patricia bei dem Angriff und "fügten ihr am ganzen Körper zahlreiche Wunden zu".

Das Mädchen wurde nach dem Vorfall schwer verletzt in Corning (Kalifornien) aufgefunden.
Das Mädchen wurde nach dem Vorfall schwer verletzt in Corning (Kalifornien) aufgefunden.  © Fotomontage/GoFundMe/Screenshot/Monica Edmiston

Nach wenigen Tagen geknackt: Patricia erhält mehr Spenden als gedacht

Die Familie der Siebenjährigen zeigte sich über die finanzielle Hilfe mehr als dankbar.
Die Familie der Siebenjährigen zeigte sich über die finanzielle Hilfe mehr als dankbar.  © Fotomontage/GoFundMe/Screenshot/Monica Edmiston

Trotz zahlreicher Operationen befinde sich das Mädchen weiterhin in einem kritischen Zustand. Um Patricia medizinisch versorgen zu können, ist die Familie auf Spenden angewiesen.

Bereits nach wenigen Tagen wurde das angestrebte Spendenziel in Höhe von dreitausend US-Dollar (circa 2600 Euro) geknackt. Rund 4100 US-Dollar (circa 3600 Euro) flossen auf ihr Spendenkonto.

"Patricia und ihre Familie möchten sich bei allen für die Gebete, die Anteilnahme und die Spenden bedanken", fügte die Erstellerin des Aufrufs hinzu.

Titelfoto: Fotomontage/GoFundMe/Screenshot/Monica Edmiston

Mehr zum Thema Aus aller Welt: