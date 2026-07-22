Familie erfüllt sich Traum vom Haus: Dann merken alle, dass sie nicht alleine sind

Pennsylvania (USA) - Tyler und Lauren Bouldin kauften sich Ende 2020 ein verlassenes Steinhaus aus den 1830er-Jahren in Pine Grove im US-Bundesstaat Pennsylvania . Schnell stellte sich heraus, dass das Haus eine Großbaustelle war und das Paar obendrein auch noch jede Menge Mitbewohner haben sollte!

Tyler und Lauren Bouldin mit ihren zwei Kids. Heute lebt die Familie glücklich in ihrem sanierten Traumhaus. © Screenshot, TikTok, Tyler Bouldin: The Forge House

Das Anwesen hatte ewig leer gestanden. Im Erdgeschoss fehlten Böden, die Treppe war einsturzgefährdet, Küche gab es keine. Auf dem Grundstück hatten sich in einem Wäldchen, am Teich und im überwucherten Garten Mäuse, Kaninchen und Frösche ausgebreitet - allesamt ideale Beute für Schwarze Rattenschlangen, Wasserschlangen und giftige Kupferköpfe.

Schon bei der Schlüsselübergabe war den Bouldins einer der neuen Mitbewohner entgegengekrochen: "Ich habe von Natur aus panische Angst vor Schlangen. Das erste Jahr war wirklich beunruhigend", schilderte Tyler im Gespräch mit People seine damalige Gefühlslage.

Im ersten halben Jahr lebte die Familie mit Kleinkind und der schwangeren Lauren in einer Wohnung über der Scheune. "Wir waren jedes Mal extrem vorsichtig, wenn wir nach draußen gingen", erinnerte sich Tyler.

Die Schlangen zu vertreiben oder gar zu töten, habe aber nie zur Debatte gestanden. Gerade Schwarze Rattenschlangen gelten als nützlich, weil sie Nagetiere jagen. Sie durften bleiben, allerdings mussten sie dafür nach den Spielregeln der Bouldins spielen.