Während seiner Amtszeit: Präsident soll First Lady ins Krankenhaus geprügelt haben

Hier läuft der damalige argentinische Präsident Alberto Fernández (65) mit seiner Gattin Fabiola Yañez (43) über den roten Teppich. © Chandan Khanna / AFP

Es sind Fotos, die betroffen machen.

Wie das Portal Infobae berichtet, soll der ehemalige Präsident von Argentinien Alberto Fernández seine Gattin Fabiola Yañez während der Corona-Pandemie, im August 2021, brutal zusammengeschlagen haben. Dem Portal liegen Krankenhausdokumente, Fotos und Chatverläufe vor, die den Übergriff beweisen.

Auf Fotos, die offenbar im Krankenhaus entstanden, ist zu sehen, wie die First Lady heftige Blutergüssen im Gesicht und an den Armen trägt. Die Bilder wurden von Fabiola Yañez per Messenger an ihren Mann geschickt. "So funktioniert das nicht, du schlägst mich ständig", wirft sie ihm dabei vor.

Später schreibt die zierliche Frau: "Du hast mich drei Tage hintereinander geschlagen!" Seine Antwort: "Mir fällt das Atmen schwer. Bitte hör auf. Mir geht es sehr schlecht."

An diesem Tag, dem 3. August 2021, zeigte die First Lady ihren Mann an. Inzwischen hat sich Yañez vom Prügel-Präsidenten getrennt, lebt mit ihrem Sohn in Madrid.