Weihnachtsfeier eskaliert völlig: Hausmädchen des Buckingham Palace verhaftet!

Bedienstete des Buckingham Palace feierten die vorweihnachtliche Zeit, doch dann kam es zum Chaos. (Symbolbild) © 123RF/alessandrobiascioli

Rund 50 Bedienstete des Königshauses läuteten die Weihnachtszeit zunächst mit einer gediegenen Veranstaltung im Palast ein, wo sie laut "The Sun" gegen 16 Uhr nachmittags eine Runde Getränke genossen haben sollen.

Wenig später machte sich die Gruppe auf den Weg in die gut besuchte All Bar One, wo sie sich für eine Afterparty eingebucht hatten.

Doch schon beim Ankommen bemerkten Gäste der vollen Bar, dass eines der Hausmädchen plötzlich "hysterisches" Verhalten zeigte. Innerhalb weniger Momente lief die Situation dann aus dem Ruder.

Wie ein Augenzeuge später "The Sun" erzählte, soll die Frau angefangen haben, in dem Lokal zu randalieren und Gläser zu zerschlagen und sei sogar auf Mitarbeiter losgegangen.

Die Security der Bar versuchte die 24-Jährige zu beruhigen, doch stattdessen soll sie Gläser nach ihnen geworfen haben.

"Ich habe noch nie erlebt, dass eine Person beim Ausgehen so verrückt geworden ist. Sie war auf einem anderen Level", so der Augenzeuge weiter.