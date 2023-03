Gäste lassen Brautpaar eiskalt im Stich: Traurige Hochzeit berührt so viele

USA - Bitter. Wenn zum "Schönsten Tag des Lebens" die Gäste ausbleiben, macht das einfach nur traurig. Diese Erfahrung musste kürzlich eine junge Frau aus den USA machen. Ein Video der einsamen Hochzeit berührt so viele.

Auf einem Video, das Gray, die einen Transgender -Hintergrund hat und als Pronomen sie/ihr führt, am Mittwoch auf TikTok teilte, sieht man einen leeren Hochzeitssaal mit leeren Tischen und nur vereinzelten Gästen.

Gray Narvaez-Dragion hat sich so auf ihre Hochzeit gefreut. Ganz in Weiß wollte die 18-Jährige sich trauen lassen, plante über Wochen. Alles sollte perfekt sein. Doch dann blieben die Gäste aus.

Umgerechnet 25.000 Euro haben die Brautleute für den Tag, der eigentlich der schönste im Leben sein sollte, springen lassen. Doch es wurde eine sehr traurige Veranstaltung mit sehr wenigen Geschenken. © Montage: TikTok/grayanxiety

Gegenüber der Plattform Insider berichtet Gray, dass alle Gäste rechtzeitig Einladungen bekamen, mit der Bitte um RSVP - einer verbindlichen Rückmeldung, ob mit dem Erscheinen gerechnet werden darf. 88 Personen sagten zu.

Viele der Eingeladenen waren enge Freunde, andere waren Arbeitskollegen. Mit fast allen Gästen stehen Gray und ihr Partner Nyx nahezu täglich in Kontakt, wie die traurige Braut beschluchzt.

Besonders bitter: Gray und Nyx hatten so viel vorbereitet, haben sich Gedanken gemacht. "Zaubergläser", die Glück, Liebe und Erdung versprechen, wollten sie den Gästen schenken, dazu Herzmagnete und vegane Kosmetik.

"Wir haben die Sachen in mein Auto gepackt", schilderte Gray. "Wir haben noch nicht einmal richtig ausgepackt. Meine Blumen sind immer noch da drin. Es tut einfach noch zu sehr weh."

Vom riesigen Buffet und der Hochzeitstorte ganz zu schweigen - fast alles blieb übrig. Der gebuchte DJ ging wieder nach Hause, die Foto-Box fotografierte nur wenig. Man habe dann auch vorzeitig abgebrochen, sagt Gray. Auf die Wunderkerzen haben sie verzichtet.

Umgerechnet 25.000 Euro ließen sich die Brautleute die Hochzeit kosten, berichtete New York Post.

Für Gray ist das Verhalten der Menschen auch Tage danach noch unverständlich. "Warum sind sie nicht aufgetaucht? Ich habe so viel Zeit damit verbracht, dafür zu sorgen, dass sich alle inkludiert fühlen", beklagte die 18-Jährige dann in der Kommentarspalte auf TikTok und postete eine Liste der eingeladenen Gäste.

Mittlerweile wirkt die Frischvermählte wieder zuversichtlicher. "Nyx und ich haben in den drei Jahren, in denen wir zusammen sind, so viel durchgemacht", erklärte Gray bestimmt. "Unzuverlässige Menschen bedeuten im Großen und Ganzen nichts. Wir lieben uns, das ist, worauf es ankommt."