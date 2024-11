Wirbel um neues Trend-Getränk: Weil es zu wenig Kühe gibt, ist Milch von diesem Tier drin

Indramayu (Indonesien) - Weil es in Indonesien kaum Kühe, aber reichlich Fisch gibt, hat ein findiges Unternehmen ein neuartiges Produkt auf den Markt gebracht: Fischmilch.

Mit Erdbeergeschmack: Ein Kind nimmt einen kräftigen Schluck Fischmilch. © PR/"Berikan Protein"

Die Fischmilch-Erfinder sind überzeugt: Das innovative Getränk ist nicht nur lecker und gesund, sondern auch noch völlig unbedenklich.

Nun plant das Unternehmen "Berikan Protein" das innovative Getränk in ganz Indonesien zu produzieren, berichtete "New York Post". Auch die Regierung erwägt, Fischmilch in die Schulspeisung aufzunehmen.

Kein Wunder: Im südostasiatischen Inselstaat mit seinen 275 Millionen Einwohnern sind Kuhweiden knapp. Fische sind dafür im Überfluss vorhanden, gelten als reichhaltige Proteinquelle.

Und so werden seit einiger Zeit in einer Fabrik bei Indramayu Barsche und anderer Beifang entgrätet, zerkleinert und zu einem feinen, weißen Pulver weiterverarbeitet.

Fischmilch-Fans müssen das Pulver dann nur noch in Wasser auflösen. Fertig ist der bekömmliche Protein-Drink. Auch Erdbeer-Milch und Schoko-Fischmilch hat die Fischmolkerei im Angebot.