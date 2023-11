"Zäher kleiner Kerl": Junge stellt sich 50-Tage-Challenge und macht Vater stolz

Scott McKie (41) konnte seine Begeisterung fürs Laufen auf seinen Sohn übertragen. © Screenshot/X/@potter_craig

Als sein Sohn wenige Monate alt war, stellte sich Scott einer besonderen Herausforderung: Er absolvierte 50 Tage am Stück einen jeweils fünf Kilometer langen Lauf. Damals sei es schwierig gewesen, Sport, Arbeit und ein neugeborenes Baby unter einen Hut zu bringen, so der heute 41-Jährige.

Für seinen mittlerweile elfjährigen Sohn Robbie war die Geschichte des eigenen Vaters so inspirierend, dass er es ihm gleichtun wollte. "Ich habe aus Spaß damit angefangen und wollte mich einer Herausforderung stellen", sagte der Junge gegenüber BBC News.

Also legte er los, allerdings wurde aus Spaß ganz schnell Ernst. Robbie sei so ehrgeizig gewesen, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit laufen ging. Auch bei strömendem Regen und wenn er mal so gar keine Lust hatte.

Der Elfjährige stellte sich aber nicht nur dem eigenen Schweinehund, sondern sammelte auch Geld für einen guten Zweck.