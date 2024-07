Zöllner ziehen Reisenden aus dem Verkehr: Inhalt der Hosentaschen sorgt für Gänsehaut

In den Plastikbeuteln des Hosentaschen-Schmugglers schlängelten sich rote, rosa und weiße Schlangen. (Symbolbild) © 123RF/imagenavi

Der Reisende sei laut chinesischer Behördenangabe gestoppt worden, als er aus der Sonderverwaltungszone Hongkong in das direkt angrenzende Shenzhen gelangen wollte.

Zöllner hätten bei einer anschließenden Kontrolle festgestellt, dass in den Hosentaschen des Mannes sechs mit Kordelzug und Klebeband verschlossene Beutel waren. "Nach dem Öffnen stellte sich heraus, dass jeder Beutel lebende Schlangen in allen möglichen Formen, Größen und Farben enthielt", so der Zoll.

Die Beamten hätten 104 Tiere beschlagnahmt, viele von ihnen nicht-heimische Arten. Zugleich wurde ein Video veröffentlicht, welches zwei Zöllner bei der Sichtung der Schmuggelware zeigt.

China ist eines der weltweit größten Drehkreuze für Tierhandel. Allerdings gehen die Behörden seit einigen Jahren stärker gegen illegales Handeln vor.