Ursache enthüllt: Daran starb die "(un)menschliche Barbie" (†31)

São Paulo (Brasilien) - Knapp einen Monat nach dem Tod der brasilianischen Influencerin Bárbara Jankavski , als "unmenschliche Puppe" in den sozialen Medien bekannt, ist die Ursache ihres Ablebens so gut wie geklärt!

Die 31-jährige Influencerin Bárbara Jankavski starb wohl an den Folgen einer Überdosis Kokain. © Instagram/bonecadesumana

CNN Brasil berichtete unter Berufung auf Gutachten, dass alles auf eine Vergiftung durch eine chemische Substanz hindeuten würde.

Laut dem brasilianischen Nachrichtenportal G1 hätten Ermittlungen ergeben, dass Jankavski wohl versehentlich an den Folgen von Kokainkonsum verstarb.

Ein Bericht der Rechtsmedizin habe gezeigt, dass die Influencerin einen Herzstillstand erlitten hätte. Offenbar ein Unfall durch eine Überdosis!

Bárbara Jankavski wurde am 2. November leblos in einer Wohnung im Westen der brasilianischen Metropole São Paulo gefunden.

Ein 51-jähriger Rechtsanwalt, der Jankavski offenbar zuvor für sexuelle Dienstleistungen engagiert hatte, alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Mediziner stellten vor Ort ihren Tod fest.