 1.554

Ursache enthüllt: Daran starb die "(un)menschliche Barbie" (†31)

Die brasilianische Influencerin Bárbara Jankavski, als "unmenschliche Puppe" bekannt, starb anscheinend infolge einer Überdosis Kokain.

Von Chris Pechmann

São Paulo (Brasilien) - Knapp einen Monat nach dem Tod der brasilianischen Influencerin Bárbara Jankavski, als "unmenschliche Puppe" in den sozialen Medien bekannt, ist die Ursache ihres Ablebens so gut wie geklärt!

Die 31-jährige Influencerin Bárbara Jankavski starb wohl an den Folgen einer Überdosis Kokain.
Die 31-jährige Influencerin Bárbara Jankavski starb wohl an den Folgen einer Überdosis Kokain.  © Instagram/bonecadesumana

CNN Brasil berichtete unter Berufung auf Gutachten, dass alles auf eine Vergiftung durch eine chemische Substanz hindeuten würde.

Laut dem brasilianischen Nachrichtenportal G1 hätten Ermittlungen ergeben, dass Jankavski wohl versehentlich an den Folgen von Kokainkonsum verstarb.

Ein Bericht der Rechtsmedizin habe gezeigt, dass die Influencerin einen Herzstillstand erlitten hätte. Offenbar ein Unfall durch eine Überdosis!

Besucher sehen zu: Mann (†19) klettert in Löwengehege und wird tödlich attackiert
Aus aller Welt Besucher sehen zu: Mann (†19) klettert in Löwengehege und wird tödlich attackiert

Bárbara Jankavski wurde am 2. November leblos in einer Wohnung im Westen der brasilianischen Metropole São Paulo gefunden.

Ein 51-jähriger Rechtsanwalt, der Jankavski offenbar zuvor für sexuelle Dienstleistungen engagiert hatte, alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Mediziner stellten vor Ort ihren Tod fest.

Die selbst ernannte "unmenschliche Puppe" wollte wie eine Barbie aussehen und unterzog sich daher zahlreichen Operationen.
Die selbst ernannte "unmenschliche Puppe" wollte wie eine Barbie aussehen und unterzog sich daher zahlreichen Operationen.  © Screenshot/Instagram/bonecadesumana

Bei seiner Vernehmung hätte der Rechtsanwalt laut G1 angegeben, dass die beiden gemeinsam Drogen konsumiert hätten. Später hätte sich Jankavski nicht mehr bewegt. Die Ermittlungen zum Tod der Influencerin dauern an.

Jankavski war in den sozialen Medien vor allem dadurch populär, dass sie ihr Äußeres einer "Barbie"-Puppe angleichen wollte. Dafür unterzog sie sich nach eigenen Angaben 27 Operationen.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/bonecadesumana//Screenshot/Instagram/bonecadesumana

Mehr zum Thema Aus aller Welt: