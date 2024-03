Acht Monate altes Baby verdient als Model Tausende - Mutter behauptet: "Wir haben viel Spaß"

In nur drei Monaten hat das junge Talent so rund 4000 Dollar (3700 Euro) verdient.

Stattdessen haben Mutter Sarah, die in New York als Krankenschwester auf einer neonatologischen Station arbeitet, und Mollys Vater, Jeff Lutzker (27), ein Ergotherapeut, die gesamte Summe in einen Treuhandfonds eingezahlt. So könne ihre Tochter später selbst über ihr Modelgehalt verfügen und entscheiden, wofür sie es ausgeben möchte.

"MJ hat eine Menge Kleingeld und je älter sie wird, desto besser wird sie bezahlt - wenn sie dann immer noch modeln möchte", sagte Sarah Lutzker, die ihrer Tochter auf keinen Fall "etwas von ihrer Kindheit wegnehmen" oder sie künftig zum Modeln zwingen möchte.

"Wir haben jedes Mal so viel Spaß", fügte sie hinzu. "Es ist wie unser kleines Abenteuer."