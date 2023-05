Als Schwangere auf Gender-Reveal-Party Geschlecht ihres Babys erfährt, haut sie alles kurz und klein

Während die Gäste teils ratlos, teils entsetzt daneben stehen, machen sich einige Kinder offenbar einen Spaß daraus, die Wütende zu imitieren. So springt ein kleines Mädchen auf einen Luftballon, den es wohl zum Platzen bringen will.

Der Clip beginnt an einer Stelle der Feier, an der die Schwangere bereits gewütet hat. Auf einem gepflegten Chicagoer Garten stehen Tische, Stühle, Bänke - nun ja, einige liegen auch umgekippt im Gras. Dorthin hat die Schwangere außerdem mehrere Geschenke, Becher, Teller und weitere Gegenstände befördert.

"Leute, ich stehe immer noch unter Schock", so der Kommentar von Ky zu ihrem Video. Mehr als 880.000 Menschen klickten das Werk innerhalb der ersten drei Tage an. Fast 14.000 von ihnen wollten die Sache nicht so stehen lassen, gaben teils sehr deutliche Kommentare ab.

Hauptkritikpunkt: Die Schwangere solle sich nicht derart abfällig über das ungeborene Leben äußern, das sie austrage. Viel wichtiger sei ein gesundes Baby, egal welchen Geschlechts.

Im Nachhinein stellt sich auch die Frage, warum die Schwangere überhaupt eine Gender-Reveal-Party veranstaltet hat - bei dieser Fallhöhe. Wie eingangs erwähnt: Sehr weit schien sie nicht gedacht zu haben.