Baby trifft zum ersten Mal auf Welpe: Seine Reaktion bringt alle zum Schreien

Seine Mama Kirsten hielt den Moment, in dem Hund und Baby zum ersten Mal aufeinander treffen zum Glück auf Kamera fest, denn die Situation hätte niedlicher nicht sein können.

Das Paar war natürlich mehr als gespannt, wie ihr Söhnchen Easton auf den Vierbeiner reagieren würde, da der kleine Junge bisher nur ihre Katze gewohnt war, an der er bis jetzt nicht wirklich Interesse gezeigt hatte.

Und die Reaktion des kleinen Jungen macht deutlich: Easton liebt Hunde! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/mckinneyadventures

Im Clip sieht man, wie Sherman schwanzwedelnd in den Spielbereich von Easton kommt, der sofort anfängt, unkontrolliert zu kichern. Während der Dackel aufgeregt zwischen Elijah und Baby umherspringt und ihnen "Hallo" zu sagen scheint, kann sich der sechs Monate alte Easton vor Lachen kaum halten und fällt sogar einmal um.

Auf TikTok schreiben seine Eltern, dass die rührende Begegnung samt Lachen dreißig Minuten lang dauerte. Für Kirsten sei es wie die "perfekte Therapie" gewesen.

"Mein Mann und ich waren beide von seiner bezaubernden und lebhaften Reaktion überrascht", erklärt die 28-Jährige gegenüber Newsweek. Während ihr Sohn bei ihrer Katze nur leicht lächelt, wäre die Reaktion auf den Hund "auf einem anderen Niveau" gewesen. "Er liebt Hunde einfach und etwas an ihnen ist für ihn sehr lustig."

Man kann sich also vorstellen, dass die Woche, in der Sherman bei Familie McKinney in Ohio wohnte, vor allem für das Baby eine zauberhafte Erfahrung war.

Nachdem ihr Video auf TikTok millionenfach geklickt wurde, erklärte die US-Amerikanerin, dass Easton ihr "Wunder-Regenbogenbaby" sei, nachdem sie zuvor eine schreckliche Fehlgeburt durchmachen musste.

Der kleine Junge würde mit seiner Anwesenheit "so viel Licht und Glück" in ihr Leben bringen, schwärmt Kirsten.