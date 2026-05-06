Frau erfüllt Sohn letzten Wunsch und nutzt sein Sperma, um Baby zu zeugen
Madrid - Ihre Entscheidung sorgte weltweit für Aufmerksamkeit: Die spanische Schauspielerin Ana Obregón (71) nutzte das Sperma ihres Sohnes für die Entstehung eines Babys, das nicht nur ihr biologisches Enkelkind ist, sondern sie rein rechtlich auch zu dessen Mutter machte.
Anlässlich zum spanischen Muttertag am 3. Mai zeigte sich Ana Obregón traurig: "Der Muttertag schmerzt", schreibt die 71-Jährige auf Instagram. Ana verlor ihren Sohn Aless Lequio 2020, nachdem dieser jahrelang unter einem Ewing-Sarkom, einem bösartigen Knochentumor, litt.
Nach seiner Krebs-Diagnose zwei Jahre zuvor entschloss sich Aless, sein Sperma einfrieren zu lassen, ehe er mit der Chemotherapie begann. Eine Woche vor seinem Tod eröffnete er seiner Mutter dann, dass er von einem Kind träumte.
Für die Schauspielerin war deshalb klar, dass sie ihm diesen Wunsch erfüllen würde - auch nach seinem Ableben. "Aless Lequio liebte Babys und war jedes Mal ganz aus dem Häuschen, wenn er eins sah", erinnert sie sich 2023 in einem Interview mit dem "Hola"-Magazin.
Im selben Jahr sollte die kleine Anita Sandra das Licht der Welt erblicken - mithilfe von Aless' eingefrorenem Sperma, einer Eizellenspenderin und einer Leihmutter. Dafür musste Obregón in die USA reisen, da Leihmutterschaft in Spanien illegal ist.
Schauspielerin wird durch Geburt von Enkelin auch zur Mutter
Die Fernsehmoderatorin bezeichnet den Moment, als sie das Baby zum ersten Mal in den Arm nehmen konnte, als eine ganz persönliche Wiedergeburt. "Denn dabei umarmte ich auch ein Stück deines Vaters", schreibt sie an Anita gerichtet.
Rein rechtlich gilt die 71-Jährige als die Mutter von Anita, die biologisch gesehen eben auch ihre Enkelin ist. Eines Tages wird sie dem Mädchen alles erzählen, verspricht sie ihren 1,3 Millionen Instagram-Followern. "Ich werde dir erzählen, wie sehr er davon geträumt hat, dich zu umarmen, für dich zu sorgen und dich zu lieben, auch wenn er es jetzt vom Himmel aus tut."
Auch wenn der Muttertag sie immer an den Verlust ihres Sohnes erinnert, erhelle Anita diesen Tag. Ihre Geburt sei das Einzige, das ihr jeden Tag aufs Neue Hoffnung gibt.
Auf Instagram gibt die Berühmtheit Einblicke in ihren Alltag als "Großmutter-Mutter" einer Dreijährigen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram,/ana_obregon_oficial