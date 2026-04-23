Ungeborenes kann nicht bis zum Krankenhaus warten: Frau bringt Jungen in Krankenwagen zur Welt

Mönchengladbach - In Mönchengladbach hatte es ein Junge besonders eilig, endlich das Licht der Welt zu erblicken. Nicht einmal ins Krankenhaus hat es seine Mama geschafft.

Das Neugeborene hat die stressige Geburt gut überstanden und ist kerngesund. (Symbolfoto) © Waltraud Grubitzsch/dpa

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, rief die hochschwangere Frau am Mittwochmorgen gegen 8.11 Uhr den Notruf und berichtete gegenüber der Leitstelle, dass sie starke Wehen habe.

Umgehend wurde daraufhin ein Rettungswagen zur Einsatzstelle im Stadtteil Bettrath entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Anruferin bereits vor der Haustüre.

Die Notfallsanitäterin führte daraufhin eine kurze Untersuchung durch und traf die Entscheidung, unverzüglich mit Blaulicht und Martinshorn ins Krankenhaus zu eilen, um dort die Geburt durchzuführen.

So weit sollte es aber nicht kommen: Kurz vor der Ankunft in der Klinik setzte der Geburtsvorgang ein.