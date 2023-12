Baby landet mit Atemnot in Klinik: Was die Ärzte in seiner Lunge finden, sollte eine Warnung sein

Wangen - Während viele Eltern ihren Weihnachtsschmuck vor den neugierigen Händen ihrer Kleinsten in Sicherheit wissen wollen, machen Ärzte jetzt darauf aufmerksam, dass es lieber umgedreht sein sollte und Babys vor Christbaumkugeln und Co. beschützt werden müssen.

Weihnachtsdeko wird immer vor den Kleinen in Sicherheit gebracht - allerdings sollten sich Eltern in dieser Situation lieber um die Sicherheit der Kinder sorgen. © 123rf/rybickii

Neben Katzen und der eigenen Ungeschicktheit sind es wohl am meisten kleine Kinder, die dafür sorgen, dass der weihnachtliche Schmuck in der schönsten Zeit des Jahres zu Bruch geht. Man kann es ihnen aber auch nicht verdenken, dass Babys mit ihrem großen Entdeckerdrang nicht von den glitzernden und leuchtenden Deko-Artikeln ablassen können.

Dass diese Neugier auch richtig gefährlich werden kann, zeigt ein Fall, der jetzt von dem Mediziner Dr. med. Simon Lay und seinem Team aus Baden-Württemberg öffentlich gemacht wurde.

So berichtet der Arzt, der in Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Allergologie in Wangen tätig ist, dass ein gerade einmal neun Monate altes Baby in eine Klinik eingeliefert worden war.

Der Junge wies laut Univadis.de ein merkwürdiges Atemgeräusch beim Einatmen auf sowie einen "bellenden Husten" und eine "heisere Stimme".