Baby von verzweifelter Kandidatin lässt sich bei Prüfung nicht beruhigen: Polizistin legt es kurzerhand an

Odisha (Indien) - Als seine Mama eine wichtige Prüfung ablegen musste, ließ sich ein Baby nicht beruhigen. Kurz bevor die verzweifelte Kandidatin alles abbrechen wollte, eilte ihr eine Polizistin zu Hilfe, die das Kind sogar stillte.

Damit seine Mutter eine Prüfung ablegen konnte, stillte eine Polizistin (2.v.r.) in Indien kurzerhand das fremde Baby. © Bildmontage/Screenshot/X/@odisha_police

Der Vorfall ereignete sich im indischen Odisha im Distrikt Malkangiri, wo am Sonntag eine Frau namens Bhairavi Mandal eine Einstellungsprüfung für die Offizierslaufbahn machen wollte.

An Konzentration war allerdings kaum zu denken, da ihr anderthalb Monate altes Baby vor dem Prüfungssaal bitterlich weinte. Auch sein Vater, der sich in der Abwesenheit der Mutter um das Neugeborene kümmern sollte, konnte es nicht beruhigen.

Die frischgebackene Mutter geriet laut India Today immer mehr in Panik und überlegte sogar, die Prüfung komplett abzubrechen.

Polizistin Rajani Majhi, die vor Ort für die Sicherheit zuständig war, wurde auf den verzweifelten Prüfling aufmerksam und bot ihre Hilfe an.

Fast zwei Stunden lang hielt Rajani das aufgebrachte Baby in ihren Armen, schunkelte es geduldig und stillte das Kleine sogar, um es zu beruhigen. Die Polizistin, die seit sieben Jahren bei der Malkangiri-Reservepolizei im Dienst steht, wurde zufälligerweise selbst vor neun Monaten Mutter eines Jungen und hatte deshalb genug Milch zur Verfügung.