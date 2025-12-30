Emilia muss Spitzenplatz abgeben: Das ist der beliebteste Babyname für Mädchen in NRW

Düsseldorf - Sophia ist in Nordrhein-Westfalen der beliebteste Mädchenvorname für Babys . Das hat Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld für das Jahr 2025 herausgefunden.

Sophia ist der beliebteste Babyname in Nordrhein-Westfalen. Damit löst der Name Emilia nach fünf Jahren an der Spitze ab. © Marijan Murat/dpa

Damit musste Emilia erstmals seit fünf Jahren den weiblichen Spitzenplatz abgeben und ist auf Platz 2 abgerutscht. Bei den Jungen bleibt Noah auch im sechsten Jahr in Folge der beliebteste Vorname.

Auf den folgenden Plätzen gab es bei Mädchen und Jungen einige Verschiebungen. So ist Mohammed von Platz 2 auf 8 gefallen. Hoch von 3 auf 2 ging es dafür für Matteo, auch Henry kletterte in der Beliebtheitsskala (von 5. auf 3.). Die weiteren Plätze belegten 2025 Leo (4., 2024 noch 9.), Paul (5., zuvor 12.), Luca (unverändert auf 6.), Elias (7., nach 4. Platz im Vorjahr), Theo (von 7. auf 9.) und Felix (10., nach 16).

Bei den Mädchen bleibt Emilia sehr beliebt, musste den Spitzenplatz aber an Sophia abgeben und liegt jetzt auf Platz 2. Emma kletterte von Platz 5 hoch auf 3. Unter die Top 10 kamen außerdem Mia (4. nach Platz 2 im Jahr 2024), Lina (von 3. auf 5.), Mila (von 8. auf 6.), Lia bleibt auf Platz 7, 8. Hannah (nach Platz 6), 9. Clara (nach Platz 14), und 10. Ella (zuvor 13.).

In Nordrhein-Westfalen kommen die Vornamen Flora, Pina, Lutz und Ramadan laut Bielefeld signifikant häufiger vor als in anderen Bundesländern.