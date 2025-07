Baby weint stundenlang und lässt sich nicht beruhigen: Die Mutter geht mit ihrer Lösung im Internet viral

Kentucky (USA) - Es gibt Phasen bei Babys, die sind zauberhaft schön, und man will gar nicht, dass sie enden. Und dann gibt es Phasen, in denen man verzweifelter gar nicht sein kann, weil man einfach nicht weiß, was man tun soll. Genau so eine Zeit muss eine Mutter aus Kentucky gerade durchmachen, weil ihr kleines Baby zahnt. Allerdings hatte die US-Amerikanerin noch ein Ass im Ärmel.

Alles in Kürze

Nachdem ihr Sohn stundenlang weinte und sich nicht beruhigen lassen wollte, machte seine Mutter ein Werkstatt-Video auf YouTube an - mit Erfolg. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/hannplunkett

Zehn Stunden - so lange hätte der kleine Sohn Oliver von Hannah Plunkett geschrien. Und nichts hätte geholfen. An Schlaf wäre ebenfalls nicht zu denken. "Ich habe alles versucht", erklärt die Mutter in einem Video auf TikTok.

Grund für das anhaltende Weinen wären wohl die Zähnchen gewesen, die den Kleinen typischerweise ziemlich viele Schmerzen bereiten, wenn sie durchs Zahnfleisch stoßen.

Hannah war verständlicherweise ziemlich verzweifelt. Was die Situation letztendlich entschärfte, dürfte viele überraschen:



"Habe Werkstatt-Geräusche auf YouTube angemacht, und er hat sofort aufgehört", so die US-Amerikanerin. In ihrem Video sieht man ihr Baby in einer elektronischen Wiege legen, während auf dem Fernseher ein YouTube-Clip läuft, der eine Autowerkstatt zeigt.