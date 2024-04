Kurz vor der Beerdigung! "Totes" Baby erwacht zum Leben, nachdem es mit Weihwasser bespritzt wird

Ciudad del Este (Paraguay) - Ein gerade geborenes Baby , dessen Tod die Ärzte unmittelbar nach seiner Geburt bestätigt hatten, schien wieder zum Leben zu erwachen, nachdem es bei der Trauerfeier vor den fassungslosen Angehörigen in Paraguay mit Weihwasser bespritzt worden war.

In Paraguay wurde ein Neugeborenes nach der Geburt für tot erklärt. Ein fataler Irrtum, denn das Baby war noch am Leben und wäre beinahe beerdigt worden. (Symbolbild) © 123rf.com/santiaga22

Die 21-jährige Mutter wurde am vergangenen Freitag mit Atemproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert und brachte das kleine Mädchen viel zu früh - in der 32. Schwangerschaftswoche - zur Welt.

Zuvor hatten die Ärzte entschieden, das Baby als Frühchen ins Leben starten zu lassen, weil sein Leben und das der Mutter in Gefahr war, berichtet Daily Mail.

Doch nach einem Notkaiserschnitt erhielt die Familie die Nachricht, dass das weniger als 600 Gramm leichte Neugeborene keine Lebenszeichen von sich gab und gestorben war.

Später holten die Angehörigen die Sterbeurkunde ab und bekamen einen kleinen Sarg für die Beerdigung.



Mitarbeiter des Krankenhauses übergaben die Leiche des Kindes an dessen Vater, Ignacio Medina Vega, der seine Tochter in den winzigen Sarg legte und eine bescheidene Trauerfeier organisierte.

Doch während der Totenwache sah der Onkel des Mädchens, wie es den Kopf bewegte und atmete - nachdem es mit Weihwasser besprengt worden war. "Wir schauten nach und konnten sehen, wie ihr kleines Herz schlug", sagte der schockierte Vega.