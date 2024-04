Süße News: Ashanti und Rapper Nelly erwarten erstes gemeinsames Kind

Die Sängerin Ashanti (43) und der Rapper Nelly (49) erwarten Nachwuchs. © afp/ROBERTO SCHMIDT

Am Mittwoch postete die Sängerin ein kurzes Video auf Instagram und schrieb dazu vielsagend: "Baby baby baby baby….".

In dem Video ist zu sehen, wie sie sich für einen Auftritt vorbereitet.

Auch ihre Mutter Tina Douglas ist dabei, als diese fragt, wie lange sie noch bräuchte, antwortet Ashanti mit: "Ich brauche ungefähr neun Monate". Nelly teilte das Video ebenfalls.

Für die "Foolish"-Interpretin ist es das erste Kind. Der 49-Jährige ist dagegen bereits Vater von zwei erwachsenen Kindern, zudem adoptierte er die zwei Kinder seiner 2005 an Leukämie gestorbenen Schwester.

Die beiden waren bereits 2003 ein Paar, trennten sich jedoch zehn Jahre später. Ein weiteres Jahrzehnt später fanden die beiden wieder zusammen, wie sie im September 2023 bestätigten.

Die 43-Jährige wurde vor 20 Jahren mit ihrem Debütalbum berühmt und hat dafür jede Menge Preise gewonnen. Außerdem hat die Songwriterin in einigen TV-Produktionen mitgewirkt, unter anderem 2007 in "Resident Evil: Extinction". Nelly ist durch Songs wie "Hot in Herre" oder "Dilemma" bekannt.