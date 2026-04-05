Baby weint im Flugzeug: Was dann passiert, sorgt bei Eltern für Entsetzen

Florida/Indianapolis (USA) - Flugreisen mit einem Baby können sehr nervenaufreibend sein. Eine extreme Version dieser Erfahrung mussten Sydney Tash, ihr Partner Kyle und ihre kleine Tochter Ellie vor wenigen Tagen durchmachen. Die Familie wollte von Punta Gorda in Florida zurück in ihre Heimat Indianapolis fliegen. Doch was ihnen eine Sicherheitsfrau an Bord zu sagen hatte, sorgte bei den jungen Eltern für Entsetzen.

Papa Kyle sitzt mit dem weinenden Baby auf dem Schoß im Flugzeug. Die Stimmung ist angespannt. © TikTok/Screenshot/jessicabrennan66

Ja, ihre Tochter weinte wie am Spieß, ja, ihr kleiner Kopf war knallrot. Soweit filmte es eine andere Passagierin an Bord mit. Doch die Sicherheitsfrau zog daraus den Schluss, dass das Baby einen Ausschlag und Fieber habe.

Also bat sie die Familie, das Flugzeug umgehend zu verlassen. Da Tash und ihr Partner nicht gleich klein beigeben wollten, drohte die Security-Frau schließlich mit der Polizei. Daraufhin gab die Familie auf, verließ den Flieger.

Wenig später verbreitete Tash ein Video auf TikTok, in dem Kyle und ihr gemeinsames Baby im Flughafen stehen. Vor allem im Kommentar machte sie ihrem Ärger Luft.

Der Clip hat in weniger als einer Woche bereits 3,8 Millionen Klicks erreicht. Auch das Video der anderen Passagierin haben die Eltern inzwischen entdeckt und geteilt. Es ist ebenfalls ein viraler Hit mit 2,1 Millionen Klicks.

Doch wie ist die Geschichte am Ende ausgegangen? In einem Interview mit Newsweek bezogen Tash und auch die Airline "Allegiant" jetzt Stellung.