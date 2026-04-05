Baby weint im Flugzeug: Was dann passiert, sorgt bei Eltern für Entsetzen
Florida/Indianapolis (USA) - Flugreisen mit einem Baby können sehr nervenaufreibend sein. Eine extreme Version dieser Erfahrung mussten Sydney Tash, ihr Partner Kyle und ihre kleine Tochter Ellie vor wenigen Tagen durchmachen. Die Familie wollte von Punta Gorda in Florida zurück in ihre Heimat Indianapolis fliegen. Doch was ihnen eine Sicherheitsfrau an Bord zu sagen hatte, sorgte bei den jungen Eltern für Entsetzen.
Ja, ihre Tochter weinte wie am Spieß, ja, ihr kleiner Kopf war knallrot. Soweit filmte es eine andere Passagierin an Bord mit. Doch die Sicherheitsfrau zog daraus den Schluss, dass das Baby einen Ausschlag und Fieber habe.
Also bat sie die Familie, das Flugzeug umgehend zu verlassen. Da Tash und ihr Partner nicht gleich klein beigeben wollten, drohte die Security-Frau schließlich mit der Polizei. Daraufhin gab die Familie auf, verließ den Flieger.
Wenig später verbreitete Tash ein Video auf TikTok, in dem Kyle und ihr gemeinsames Baby im Flughafen stehen. Vor allem im Kommentar machte sie ihrem Ärger Luft.
Der Clip hat in weniger als einer Woche bereits 3,8 Millionen Klicks erreicht. Auch das Video der anderen Passagierin haben die Eltern inzwischen entdeckt und geteilt. Es ist ebenfalls ein viraler Hit mit 2,1 Millionen Klicks.
Doch wie ist die Geschichte am Ende ausgegangen? In einem Interview mit Newsweek bezogen Tash und auch die Airline "Allegiant" jetzt Stellung.
TikTok-Videos zeigen den Vorfall
"Alle um uns herum waren wütend, dass wir aussteigen mussten. Ich war hinten im Flugzeug von Müttern und Kindern umringt", schilderte Tash den für sie demütigenden Vorfall.
Tash, die übrigens Krankenschwester ist, regte sich auch mächtig über die unbegründeten Anschuldigungen auf, dass ihr Baby krank sei. Ellie habe nur deshalb einen roten Kopf gehabt, weil sie geweint habe, so die US-Amerikanerin.
Ein Sprecher der Airline wehrte sich gegen die Vorwürfe: "Allegiant stellt keine medizinischen Diagnosen, und die Flugbegleiter sind keine Mediziner. MedLink verbindet die Flugbesatzungen direkt mit in der Luftfahrt ausgebildeten Notfallmedizinern."
Von dort sei nach den Schilderungen der Sicherheitsfrau die Empfehlung gekommen, die Familie aus dem Flugzeug zu bitten.
Tash, Ellie und Kyle mussten am Flughafen zwölf Stunden ausharren, bis sie einen neuen Flug hatten – von Allegiant. Diesmal wurden sie aber bevorzugt behandelt. "Es wirkte einfach so, als wollten sie das wiedergutmachen", so die Mutter. Doch daraus wird nichts mehr: "Ich werde nie wieder mit denen fliegen!"
Titelfoto: TikTok/Screenshot/jessicabrennan66