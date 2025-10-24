Frau hat in der 25. Schwangerschaftswoche XXL-Bauch: Der Grund lässt alle nach Luft schnappen

Papillion (USA) - Wer Christy Barge und ihre XXL-Babykugel sieht, könnte denken, die Frau aus dem US-Bundesstaat Nebraska steht kurz vor der Geburt ihres Kindes. Viele werden deshalb erstaunt sein, wenn sie hören, dass die Schwangere gerade mal im siebten Monat ist!

Christy Barge aus Nebraska hat durch ihre Drillingsschwangerschaft schon in der 25. Woche eine riesige Babykugel. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/bargethebuilder

In einem viralen Video präsentiert die US-Amerikaner ihren Bauch, der bereits wirklich heftige Ausmaße angenommen hat. Doch bevor Spekulationen auftreten, klärte Christy ihre Zuschauer über den Grund ihrer großen Babykugel auf:

"Wenn man erst in der 25. Woche schwanger ist … aber es sind Drillinge!", schreibt sie zu ihrem Video und ergänzt: "Die Lage eskalierte schnell!! 😳"

Ihrem Blick in die Kamera zumute ist die Frau aus Papillion über die Dimensionen ihrer Schwangerschaft ebenfalls verblüfft. Wahrscheinlich dachte die Mutter einer Tochter namens Haisley, durch ihre erste Schwangerschaft gut vorbereitet zu sein.

Allerdings wachsen nun gleich drei Babys in ihr heran - und die brauchen schon jetzt, im siebten Schwangerschaftsmonat, eine Menge Platz. Entstanden sind die drei Wunder durch eine künstliche Befruchtung, als sich Christy und Partnerin Melissa noch ein weiteres Kind wünschten.