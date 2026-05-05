Gleichzeitig Mutter und Großmutter: Frau nutzt Sperma von verstorbenem Sohn für Baby

Madrid - Ihre Entscheidung sorgte weltweit für Aufmerksamkeit: Die spanische Schauspielerin Ana Obregón (71) nutzte das Sperma ihres Sohnes für die Entstehung eines Babys, das nicht nur ihr biologisches Enkelkind ist, sondern sie rein rechtlich auch zu dessen Mutter machte.

Ana Obregón, 71, zieht das Kind ihres verstorbenen Sohnes groß, welches nach seinem Tod mithilfe des eingefrorenen Spermas und einer Leihmutter entstand. © Bildmontage/Screenshot/Instagram,/ana_obregon_oficial

Anlässlich zum spanischen Muttertag am 3. Mai zeigte sich Ana Obregón traurig: "Der Muttertag schmerzt", schreibt die 71-Jährige auf Instagram. Ana verlor ihren Sohn Aless Lequio 2020, nachdem dieser jahrelang unter einem Ewing-Sarkom, einem bösartigen Knochentumor, litt.

Nach seiner Krebs-Diagnose zwei Jahre zuvor entschloss sich Aless, sein Sperma einfrieren zu lassen, ehe er mit der Chemotherapie begann. Eine Woche vor seinem Tod eröffnete er seiner Mutter dann, dass er von einem Kind träumte.

Für die Schauspielerin war deshalb klar, dass sie ihm diesen Wunsch erfüllen würde - auch nach seinem Ableben. "Aless Lequio liebte Babys und war jedes Mal ganz aus dem Häuschen, wenn er eins sah", erinnert sie sich 2023 in einem Interview mit dem "Hola"-Magazin.

Im selben Jahr sollte die kleine Anita Sandra das Licht der Welt erblicken - mithilfe von Aless' eingefrorenem Sperma, einer Eizellenspenderin und einer Leihmutter. Dafür musste Obregón in die USA reisen, da Leihmutterschaft in Spanien illegal ist.