Mutter erfährt von Schwangerschaft: Was ihre Tochter dann macht, verblüfft alle

Florida (USA) - Als eine Frau aus den USA von ihrer zweiten Schwangerschaft erfuhr, war ihre Tochter (1) hautnah dabei und durfte den aufregenden Moment, der voller Emotionen war, miterleben. Was daraufhin geschah, brachte nicht nur ihre Mutter zum Lachen, sondern auch Millionen User im Netz.

Und als hätte es das 21 Monate alte Mädchen gespürt, erklärt sie in ihrer süßen Kleinkindersprache "Baby Budder", was man übersetzt sicher als "Babybruder" deuten könnte.

Während Carter zunächst etwas verunsichert von der Situation war, ließ sie sich schnell von der Euphorie ihrer Mama anstecken und strahlte ähnlich glücklich wie Sky in die Kamera, die alles filmte .

Als Sky den alles entscheidenden Schwangerschaftstest machte, hatte sie gerade ihre Erstgeborene auf dem Arm. Etwas überrascht aber vor allem überglücklich konnte die Schwangere ihrer Tochter dann als allerersten Person von dem heranwachsenden Leben in ihrem Bauch erzählen.

Sky Kellisa und ihr Mann Garrett könnten nicht glücklicher sein: 21 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Carter hielten sie jetzt erneut einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand.

Im Netz zaubert die kleine Schauspielerin allen ein Lächeln auf den Mund. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/sky.kellisa

Als wäre dies nicht schon verblüffend genug, sollte das, was nur 30 Minuten später geschah, alle sprachlos machen!

Nachdem Sky mit ihrer Tochter den positiven Test gefeiert hatte, fand das Mädchen ihn auf einer Ablage im Bad wieder und legte sofort los: In perfekter Manier imitierte die Kleine ihre Mutter, als diese überrascht von der Schwangerschaft erfuhr.

Mit dem Urintest in der Hand ahmte das Kleinkind nicht nur exakt die Gestik ihrer Mama nach, sondern erklärte auch noch übertrieben fassungslos: "Oh my Gosh" (zu Deutsch: "Ach, du meine Güte") und "da ist ein Baby drin". Dazu riss sie dramatisch ihre Augen und den Mund auf, um ihrem Ausruf noch mehr Ausdruck zu verleihen.

"Wenn ich euch allen sage, dieses Mädchen weiß, wie man schauspielert ... dann weiß sie, wie man schauspielert", schrieb Mutter Sky in ihrem Beitrag auf TikTok.

Die belustigten Zuschauer forderten: "Gebt ihr endlich den Oscar 😂😂😂" und erklärten außerdem: "Es gibt nichts Bessere, als von deinem Kleinkind in die Pfanne gehauen zu werden 😂😂."

Das süße Video wurde auf der Plattform bereits über 4,2 Millionen Mal angeklickt.