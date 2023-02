Mutter geht mit Kindern einkaufen, wenig später muss ihre Tochter notoperiert werden

Meadowbrook (Australien) - Was der kleinen Millie aus Australien zugestoßen ist, könnte jedem Kind passieren, das mit seinen Eltern einkaufen fährt. Die Mutter des kleinen Mädchens will mit ihrem Schicksal deshalb eine Warnung aussprechen, die jede Familie etwas angeht.

Die kleine Millie musste nach einem Unfall beim Einkaufen notoperiert werden. © Bildmontage Screenshot Instagram/cprkids

Jedes Elternteil weiß, dass Einkaufen mit Kindern immer eine Herausforderung ist. Während man versucht, an alle Dinge zu denken, die man benötigt, müssen die Zwerge auch noch bespaßt und beaufsichtigt werden.

Hat man diese Mammutaufgabe hinter sich gebracht, wartet die nächste Hürde auf uns Eltern - vor allem, wenn man mehr als ein Kind dabei hat: den Einkauf und die Kleinen ins Auto kriegen.

Auch die Mutter der kleinen Millie war an jenem Donnerstagabend mit ihren beiden Kindern im Supermarkt gewesen. Als der Einkauf weggeräumt war, entschied sich die Australierin, zunächst ihren Sohn Lincoln in den Kindersitz zu verfrachten. Da die zweifache Mutter keine acht Arme hat, blieb Millie so lange im Einkaufswagen sitzen.

"Es benötigte gerade mal zwei Sekunden, dass es passierte, während ich ihren Bruder Lincoln in Auto setzte", erinnert sich Millies Mutter.

"Sie befand sich in einem Einkaufswagen, als dieser von der Bordsteinkante rollte, umkippte und ihr Kopf auf dem Asphalt aufschlug."