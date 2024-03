Mutter muss sechs Wochen lang totes Baby im Bauch tragen: Der Grund ist tragisch

Obwohl die Operation in der 16. Schwangerschaftswoche bei Laura gut verlief, hatte sie das Gefühl, dass beide Jungen nicht mehr so aktiv waren. Und ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen. Fünf Wochen später teilten Ärzte der 30-Jährigen mit, dass einer der Zwillinge, welcher Henry heißen sollte, verstorben war.

Doch die dreifache Mutter musste Henry für ihren anderen Sohn George bis zur Geburt im Bauch tragen - ganze sechs Wochen lang. Nur so bestand die Möglichkeit der Rettung des noch lebenden Ungeborenen. "Ich weiß noch, wie ich dachte: 'Wie soll ich auf die Straße gehen, wenn ich weiß, dass ich zwei Babys in mir trage und eines verloren habe?'", so Laura.

Im Januar 2023 war es dann soweit: Die Zwillinge kamen per Kaiserschnitt zur Welt. George überlebte, wog jedoch nur 900 Gramm. Zehn Wochen musste das Baby im Krankenhaus bleiben, bis es endlich nach Hause konnte.

Noch heute gedenkt Laura in einem emotionalen Facebook-Beitrag an ihren Henry: "Ein ganzes Jahr ist es her, seit die Welt aufgehört hat sich zu bewegen. Wir kommen nicht darüber hinweg, wir lernen damit zu leben und teilen deine Erinnerung überall wohin wir gehen."

George dagegen geht es gut, er ist heute sieben Monate alt. "Er lächelt immer und ist ein so glückliches Baby. Ich bin so dankbar, aber ich denke die ganze Zeit an Henry. [...] Wir lieben ihn, aber egal was passiert, ich werde immer eine Mutter von Zwillingsjungen sein", erklärt die stolze Mutter.