Neugeborenes Baby tot auf Kneipen-Toilette gefunden

In England wurde auf der Toilette eines Pubs ein Neugeborenes gefunden. Es war bereits tot. (Symbolbild) © 123rf.com/wirestock

Die Polizei in Leeds rief die Mutter auf, sich dringend bei den Behörden zu melden. Die Frau, deren Identität zunächst unklar war, habe ein äußerst traumatisches Erlebnis durchgemacht und benötige möglicherweise medizinische Behandlung, teilte die Polizei von West Yorkshire am Montag mit.



Das Baby sei am Sonntagnachmittag gefunden worden. Notärzte hätten den Tod des Säuglings festgestellt, hieß es weiter.

Nähere Angaben zu dem Vorfall im Dorf Oulton südöstlich von Leeds machten die Behörden zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

Erst vor zehn Tagen war ein neugeborenes Baby in London von einem Spaziergänger lebend in einer Einkaufstüte gefunden worden. Das Mädchen war jünger als eine Stunde und in ein Handtuch eingewickelt.

Das Elsa getaufte Kind sei wohlauf, hieß es am Wochenende.