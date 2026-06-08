Kleines Mädchen fragt Mutter, ob sie schwanger ist: Wenig später klappt der Frau die Kinnlade runter

USA - Eine Mutter aus den USA dachte, sie würde einen süßen Moment mit ihrer kleinen Tochter filmen, als die Dreijährige plötzlich wie aus dem Nichts fragte, ob Mama schwanger sei. Als die US-Amerikanerin daraufhin einen Test machte, passierte das Unglaubliche.

Beim Malen mit ihrer Tochter spricht die Kleine ihre Mutter wie aus dem Nichts auf eine mögliche Schwangerschaft an. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/acefullyalive

Content-Creatorin Ace sitzt mit ihrer Tochter beim Malen, während die Kamera läuft und die beiden bei ihrer kreativen Aktion filmt. Zwischen Pinsel, Leinwand und grüner Farbe blickt die kleine Wynter dann auf einmal auf den (völlig flachen) Bauch ihrer Mama und man hört sie im Video fragen: "Mama, ist da ein Baby in deinem Bauch?" Und sie fügt trocken hinzu: "Ich möchte eine kleine Schwester."

Mutter Ace steht die Panik ins Gesicht geschrieben, als sie registriert, was ihre Erstgeborene da von sich gibt.

Da das Thema sie einfach nicht in Ruhe lassen will, entschließt sich die US-Amerikanerin spontan dazu, einen Schwangerschaftstest zu machen. Im Bad erklärt sie in die Kamera, dass sie seit der Geburt von Söhnchen Bryxton, der erst im Januar ein Jahr alt geworden ist, noch nicht von "Mutter Natur" besucht worden ist. Heißt: Bisher hatte die Periode bei der stillenden Frau noch nicht eingesetzt.

"Mein Arzt hatte mich allerdings noch einmal gewarnt, dass Stillen kein absolut sicherer Schutz ist – du verstehst, was ich meine", so Ace zu ihren Zuschauern. Sie ergänzt, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie aktuell bereit für ein drittes Kind ist. "Aber ist man jemals wirklich bereit? Ich bin nervös", so Ace.

Wenige Minuten später klappt ihr die Kinnlade herunter: Der Schwangerschaftstest ist positiv - und zwar mehr als deutlich. Als Ace ihren Mann dazuholt, ist auch der mehr als geschockt: "Du machst Witze", stottert der Bald-Dreifachpapa.