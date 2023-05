Verstopfung in Kanalisation: Arbeiter finden Babyleiche

Radzymin (Polen) - Als Ursache für eine Verstopfung in der Kanalisation der polnischen Stadt Radzymin stellte sich die Leiche eines Neugeborenen heraus.

Die Leiche des Kindes wurde zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht.

Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Bislang sei noch völlig unklar, was genau passiert ist und wann und von wem das Neugeborene im Abwasserpumpwerk abgelegt worden war.

Wie das lokale Nachrichtenportal wwl112.pl herausfand, entdeckten Mitarbeiter des zuständigen Kanaltriebes den leblosen Säugling, als sie eine Störung an einem Abfluss reparieren wollten.

Es ist nicht der erste erschreckende Fall innerhalb weniger Tage, in dem ein gerade erst geborener Mensch illegal "entsorgt" wird. In der vergangenen Woche wurde die Leiche von einem Neugeborenen in einem Kleidercontainer entdeckt, Ende April ein Baby mit Stichwunden im Mülleimer einer Zugtoilette gefunden.