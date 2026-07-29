Baby für tot erklärt - als Bestatter es abholen, passiert das Unglaubliche

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Ärzte hatten den kleinen Noah bereits für tot erklärt. Doch als Bestatter seinen Leichnam abholen wollten, zeigte er plötzlich wieder Lebenszeichen.

Von Franka Wolf

São Paulo (Brasilien) - Was für ein Wunder! Seine Eltern hatten sich bereits von ihrem Sohn verabschiedet, doch als Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens seinen Leichnam abholen wollten, zeigte der kleine Noah plötzlich wieder Lebenszeichen.

Mehrere Stunden, nachdem Ärzte seinen Tod festgestellt hatten, begann das Baby wieder zu atmen. (Symbolbild)
Mehrere Stunden, nachdem Ärzte seinen Tod festgestellt hatten, begann das Baby wieder zu atmen. (Symbolbild)  © 123RF/pushishdonhongsa

Fast fünf Stunden lang glaubten Noahs Eltern, ihr geliebtes Kind für immer verloren zu haben.

Wie unter anderem das brasilianische Nachrichtenportal "G1" berichtete, hatten Ärzte in einem Krankenhaus in São Paulo den schwer kranken Säugling nach zwei Herz-Kreislauf-Stillständen für tot erklärt.

Der kleine Junge sei zuvor rund 40 Minuten lang reanimiert worden - ohne Erfolg.

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"Alle Geräte zeigten an, dass das Kind tot war", erklärte der medizinische Direktor der Klinik.

Doch wenige Stunden später passierte das, was selbst ihn sprachlos machte: Als Bestatter den Leichnam des Babys für die Beisetzung vorbereiteten, bemerkten sie, dass Noah noch lebte.

Der Säugling wurde umgehend zurück auf die Intensivstation gebracht und wenig später in eine Spezialklinik verlegt.

Krankenhaus leitet Untersuchungen ein

Noahs Zustand ist weiterhin ernst, verbessert sich aber nach und nach. (Symbolbild)
Noahs Zustand ist weiterhin ernst, verbessert sich aber nach und nach. (Symbolbild)  © 123RF/sopone

Eine wissenschaftliche Erklärung für den außergewöhnlichen Fall haben die Ärzte bislang nicht gefunden.

Der Vorfall werde nun untersucht und zusätzlich auch von einer Ethikkommission geprüft. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise darauf, dass die geltenden Protokolle verletzt worden seien.

Baby Noah war mit einer schweren Fehlbildung zur Welt gekommen. Aktuell befindet sich der Junge weiterhin im Krankenhaus, wo er medizinisch überwacht wird. Laut seinen Eltern verbessere sich sein Zustand kontinuierlich.

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Inzwischen trägt der kleine Kämpfer den Spitznamen "Wunderkind".

Titelfoto: 123RF/pushishdonhongsa

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