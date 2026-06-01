Ein echter Wonneproppen! Baby mit fast fünf Kilo kommt in Magdeburg zur Welt

Magdeburg – Über Nachwuchs freut man sich im Kreißsaal immer. Doch dieser kleine Junge sorgte im Klinikum Magdeburg für besonders große Augen.

Im Städtischen Klinikum Magdeburg sorgte ein überdurchschnittlich schweres Baby für Aufsehen. (Archivbild) © Städtisches Klinikum Magdeburg

Mit stolzen 4770 Gramm und einer Körpergröße von 59 Zentimetern erblickte das Baby am Freitag das Licht der Welt. Das teilte das Klinikum Magdeburg in einem Beitrag auf Instagram mit.

Dass der Junge kein Leichtgewicht werden würde, hatte sich bereits vor der Geburt angedeutet. Oberärztin Dr. Henrike Lorenz schätzte sein Gewicht per Ultraschall auf rund 4700 Gramm ein.

Bei solchen Werten würden werdende Eltern ausführlich beraten, ob eine natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt die bessere Wahl sein könnte.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) haben Neugeborene hierzulande ein durchschnittliches Gewicht von 3500 Gramm.

Die Mutter entschied sich dennoch für eine Spontangeburt. Eine Entscheidung, die nicht von ungefähr kam: Bereits vier Kinder hatte sie zuvor auf natürlichem Wege zur Welt gebracht.

Eines davon brachte ebenfalls mehr als vier Kilogramm auf die Waage.