27.04.2026 13:45 Eltern hielten neun Monate etwas geheim: Als Großeltern Baby nach Geburt besuchen, bleibt ihnen die Spucke weg

Ein Paar aus den USA hat nach der Geburt seiner Kinder die Großeltern überrascht, die nichts davon wussten, dass es Zwillinge sind.

Von Anne-Sophie Mielke

USA/Japan - Während viele werdende Eltern das Geschlecht oder den Namen ihres ungeborenen Kindes für sich behalten und erst, nachdem es das Licht der Welt erblickt hat, verkünden, ging dieses Paar aus den USA noch einen ganzen - großen Schritt - weiter. Als die Großeltern des Babys dann das Geheimnis aufdeckten, war der Schock groß ...

Die Großeltern der beiden Neugeborenen erfuhren erst im Krankenhaus, dass es sich um Zwillinge handelt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/a.j.ski_ Dass US-Amerikanerin Amanda an jenem Tag statt einem gleich zwei Babys auf die Welt bringen würde, war ihr und ihrem Mann zwar bewusst - allen anderen aus der Familie allerdings nicht. Nachdem das doppelte Glück in der zehnten Woche bei einer Ultraschalluntersuchung festgestellt worden war, entschloss sich das Paar, die Neuigkeiten vor seinen Verwandten geheim zu halten, um nach der Geburt für eine riesige Überraschung zu sorgen. Die Reaktion von Amandas Eltern wurden glücklicherweise aufgenommen: Oma und Opa waren extra nach Okinawa, wo Amandas Mann seinen Militärdienst leistet, gekommen, um ihre neugeborene Enkelin willkommen zu heißen. Während sie sich rührend über das Baby freuten, ahnten sie nicht, dass sich ihre Reise nach Japan im doppelten Sinne lohnen sollte: Baby Mutter kann wegen OP nicht stillen: Als das Baby alles andere verwehrt, tut Schwägerin etwas Überraschendes Im Video sieht man, wie Amandas Mutter sich neugierig über den Säugling in ihren Armen beugt, sich nach dem Befinden ihrer Tochter erkundigt und sich ganz offensichtlich riesig über die Geburt des Mädchens namens Presley freut. Ihr Mann schießt währenddessen anscheinend den Foto-Speicher seines Smartphones voll.

Zwillinge sorgen bei Großeltern für riesige Überraschung

Amanda ist überglücklich, dass sie nach den künstlichen Befruchtungen mit drei Kindern gesegnet wurde. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/a.j.ski_ Dann schiebt Amandas Mann unbemerkt den zweiten Zwilling ins Zimmer: "Wir haben eine kleine Überraschung für euch", erklärt die frischgebackene Mutter dann. "Das ist euer Enkelsohn." Bei diesen Worten gleitet den Großeltern schließlich jegliche Fassung aus den Gesichtern. Ungläubig starren sie in das Babybettchen, wo der kleine Cash schlummert. Neben Dutzenden "Oh, mein Gott"-Ausrufen und einer Beinah-Ohnmacht erklärt Oma Lola schließlich völlig überfordert: "Ich habe doch nur ein Geschenk besorgt." Für Amanda und ihr Mann sind die Zwillinge und ihr älterer Bruder drei große Wunder, denn sie entstanden nicht auf natürliche Weise. "Nach zehn Jahren künstlicher Befruchtung wurden wir mit unserem Sohn Deacon gesegnet", schreibt die Mutter in einem Instagram-Post. Nie hätte das Paar gedacht, dass es überhaupt Kinder bekommen könnte. Baby Mutter nutzt Baby-Cam im Auto: Als sie Video mehrfach prüft, traut sie ihren Augen nicht Als sie sich dann ein Geschwisterchen für ihren Sohn wünschten, durchliefen sie den IVF-Prozess erneut. "Am Tag des Embryotransfers drückten wir uns die Daumen, dass es nicht nur klappen würde, sondern dass die Schwangerschaft auch diesmal halten würde, da es zuvor schon so oft nicht geklappt hatte."

Reaktionsvideo geht im Netz viral