25-Jähriger geht baden und stirbt

Lauingen - Tragisches Ende eines Badeausflugs! Ein 25-Jähriger ist beim Baden in einem See im schwäbischen Lauingen untergegangen und ertrunken.

Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, war der Baden-Württemberger mit mehreren Arbeitskollegen am Auwaldsee im Landkreis Dillingen an der Donau ins Wasser gegangen.

Kollegen sahen demnach, wie er plötzlich unterging.