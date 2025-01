12.01.2025 15:57 2.255 62-Jähriger stirbt beim Eisbaden in Brandenburger See

Eine Person wird am Samstagmorgen von der Feuerwehr aus dem Naugartener See geborgen und stirbt später im Krankenhaus. Was ist passiert?

Von Alexandra Kiel Nordwestuckermark (Uckermark) - Ein Mann ist nach dem Eisbaden in Brandenburg im Naugartener See gestorben. Der 62-Jährige ist von der Feuerwehr aus dem eiskalten Wasser geborgen worden. (Symbolfoto) © Kay Nietfeld/dpa Den Angaben der Polizei zufolge wurde der leblose Körper des 62-Jährigen am Samstagmorgen von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen und in eine Klinik gebracht, wo er wenig später verstarb. Der Mann habe sich den Angaben zufolge zum Eisbaden in den See begeben. Näheres zur Todesursache war zunächst nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Kay Nietfeld/dpa