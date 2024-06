71-Jähriger verschwindet beim Baden im See: Suche nimmt ein trauriges Ende

Kretzschau - Am Freitagnachmittag ist ein Rentner beim Schwimmen im Kretzschauer See im Burgenlandkreis mutmaßlich tödlich verunglückt.

Der Mann war alleine an den Kretzschauer See gefahren und bis zum Abend nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. (Symbolbild) © picture alliance / Philipp Schulze/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, war der 71-Jährige am Nachmittag alleine zum See gefahren und dann nicht mehr heimgekehrt.

Angehörige suchten den Uferbereich ab und fanden die persönlichen Gegenstände des Mannes. Daraufhin wurde die Feuerwehr sowie die Wasserwacht verständigt, die den See mithilfe einer Drohne und Tauchern absuchte.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den leblosen Körper des 71-Jährigen aus dem Wasser bergen.