09.07.2023 19:40 Badeunfall im Fluss: Person schwer verletzt

In Celle-Altencelle wurde am Sonntag eine Person beim Sprung in die Aller schwer verletzt.

Von Nora Petig

Celle - In Celle-Altencelle ist eine Person am Sonntag in die Aller gesprungen und hat sich nach gegenwärtigen Erkenntnissen schwer verletzt. Dies teilte jetzt die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei die Person bereits durch Ersthelfer in den Uferbereich gerettet worden, heißt es weiter. Sie wurde demnach vom Rettungsdienst und einem zufällig anwesenden Arzt betreut und versorgt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst die Rettung der Person aus dem Gewässer, erklärte die Feuerwehr am Sonntagabend. Ein Rettungshubschrauber habe den Verletzten schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Ursache des Unfalls und Verletzungen konnten keine Angaben gemacht werden.

