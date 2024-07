Tödlicher Hustenanfall: Mann ertrinkt vor den Augen seines Freundes in bayerischem See

Happurg - Ein 85 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall an einem Baggersee im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land ums Leben gekommen.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, badete der Senior am Freitag gegen 15 Uhr zusammen mit einem 68-jährigen Freund in einem Baggersee bei Happurg.

Demnach erlitt der 85-Jähriger dabei plötzlich einen Hustenanfall und geriet dadurch unter die Wasseroberfläche.

Sein Begleiter versuchte noch, ihn festzuhalten, konnte ihm aber nicht helfen.

Die Rettungskräfte suchten unter anderem mit Tauchern nach dem 85-Jährigen.