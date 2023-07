Berliner Schülerinnen gehen in der Ostsee unter, eine muss wiederbelebt werden

Rostock - Zu gleich zwei schweren Badeunfällen kam es am Donnerstag am Strand von Warnemünde.

Von ihrem Turm aus haben die Rettungsschwimmer der Wasserwacht den Ostseestrand im Blick. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Landeswasserschutzpolizei mitteilte, gerieten gegen 16.10 Uhr mehrere Jugendliche in Höhe Turm 1 im Wasser der Ostsee aufgrund der Wetterbedingungen in Not. Es handelte sich dabei um drei Mädchen aus Berlin im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Es folgte eine groß angelegte Rettungsaktion, an der auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beteiligt waren. Die DRK-Wasserwacht konnte das Trio aus dem Meer retten. Die 14-Jährige wurde leblos geborgen und am Strand erfolgreich wiederbelebt. Ein Rettungswagen brachte sie in die Kinderklinik Rostock.

Die beiden anderen Mädchen wurden lebend gerettet und vor Ort ärztlich behandelt. Die 17-Jährige musste zur weiteren Behandlung ins Südstadt-Klinikum. Das dritte Mädchen konnte in die Obhut der Mutter entlassen werden.

Nur wenig später gab es an derselben Stelle einen weiteren Badeunfall.