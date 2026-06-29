Drama in der Ostsee: Badegäste entdecken toten Mann im Wasser

Altenkirchen (Vorpommern-Rügen) - Am vergangenen Wochenende ist ein Mann in Mecklenburg-Vorpommern beim Baden in der Ostsee ums Leben gekommen.

Andere Badegäste entdeckten den Senior leblos im Meer. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckten Badegäste den 70 Jahre alten Stralsunder am Samstag gegen 16.50 Uhr am Strand von Drewoldke nahe Altenkirchen im Wasser.

Die Zeugen zogen den leblosen Senior vor der Küste von Rügen aus dem Meer und leiteten umgehend seine Wiederbelebung ein.

Für den 70-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, sodass ein Notarzt schließlich nur noch den Tod feststellen konnte.