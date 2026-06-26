Dramatische Szenen an Badesee: Mann von Ersthelfern aus Wasser gezogen und vor Ort reanimiert

Worms - Dramatische Szenen an einem Wormser Badesee: Ein Mann musste nach einem Badeunfall von Ersthelfern aus dem Wasser gezogen und reanimiert werden.

An einem Wormser Badesee ist es zu einem Badeunfall gekommen, der einen 35 Jahre alten Mann fast das Leben gekostet hätte. (Symbolbild) © 123RF/nikwaller

Wie die Polizei am frühen Freitag mitteilte, war es am Donnerstagnachmittag zu dem Zwischenfall gekommen, der den 35-Jährigen fast dessen Leben gekostet hätte. Nur durch die sofortige Reaktion und das couragierte Handeln anderer Badegäste konnte das Schlimmste noch verhindert werden.

Den Angaben zufolge war der Wormser mit seiner Lebensgefährtin am See und hatte vor dem Gang ins Wasser laut den Beamten Alkohol konsumiert.

Auf der Suche nach Abkühlung bei der Hitze, die Deutschland derzeit fest im Griff hat, geriet der Mann aus noch unklarer Ursache in die Notlage.

Der angerückte Rettungsdienst übernahm von den Ersthelfern die Wiederbelebungsmaßnahmen, der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert.