41 Grad! Wetter in Hessen wird extrem, Experten warnen

Frankfurt am Main - Die Hitze hat Frankfurt und Rest Hessens bereits seit der vergangenen Woche fest im Griff. Wer auf Besserung hofft, wird enttäuscht. Vielmehr steht der vorläufige Höhepunkt erst noch an - und dieser wird extrem!

Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen wird am Donnerstag, Freitag und Wochenende extrem. © Montage: Jens Büttner/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Sonnig, niederschlagsfrei und weiterhin sehr heiß soll dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge der Donnerstag werden. Die Temperaturen steigen laut Meteorologen auf 34 bis 40 Grad. Die höchsten Werte werden dabei im Rhein-Main-Gebiet erreicht.

Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost kann angesichts dieser Hitze nicht für eine so dringend benötigte Abkühlung in Hessen sorgen.

Besonders problematisch für alle Hitzegeplagten: In Innenstädten fallen die Werte selbst in der Nacht auf Freitag nicht unter die Marke von 25 Grad.

Dieser hat es mit Höchsttemperaturen von 37 bis 41 Grad (!) bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus südlichen Richtungen dann so richtig in sich.

Auf den extrem warmen Tag folgt laut der Prognose verbreitet eine tropische Nacht, in der die Werte laut dem Wetterdienst maximal auf 25 bis 20 Grad absinken. Lediglich im Nordosten sind Temperaturen unter der Marke von 20 Grad möglich.

Die Experten warnen für beide Tage vor der enormen Hitzebelastung. Selbige könne "für den menschlichen Körper gefährlich werden" und "zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen" führen. Es gelte somit, nach Möglichkeit die Hitze zu meiden. Außerdem wird dazu geraten, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.