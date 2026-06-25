41 Grad! Wetter in Hessen wird extrem, Experten warnen
Frankfurt am Main - Die Hitze hat Frankfurt und Rest Hessens bereits seit der vergangenen Woche fest im Griff. Wer auf Besserung hofft, wird enttäuscht. Vielmehr steht der vorläufige Höhepunkt erst noch an - und dieser wird extrem!
Sonnig, niederschlagsfrei und weiterhin sehr heiß soll dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge der Donnerstag werden. Die Temperaturen steigen laut Meteorologen auf 34 bis 40 Grad. Die höchsten Werte werden dabei im Rhein-Main-Gebiet erreicht.
Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost kann angesichts dieser Hitze nicht für eine so dringend benötigte Abkühlung in Hessen sorgen.
Besonders problematisch für alle Hitzegeplagten: In Innenstädten fallen die Werte selbst in der Nacht auf Freitag nicht unter die Marke von 25 Grad.
Dieser hat es mit Höchsttemperaturen von 37 bis 41 Grad (!) bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus südlichen Richtungen dann so richtig in sich.
Auf den extrem warmen Tag folgt laut der Prognose verbreitet eine tropische Nacht, in der die Werte laut dem Wetterdienst maximal auf 25 bis 20 Grad absinken. Lediglich im Nordosten sind Temperaturen unter der Marke von 20 Grad möglich.
Die Experten warnen für beide Tage vor der enormen Hitzebelastung. Selbige könne "für den menschlichen Körper gefährlich werden" und "zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen" führen. Es gelte somit, nach Möglichkeit die Hitze zu meiden. Außerdem wird dazu geraten, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: Hitze und teils heftige Gewitter am Samstag und Sonntag
Die Warnung wird leider auch für das Wochenende weiterhin Bestand haben. Am Samstag sollen im Laufe des Tages 37 bis 40 Grad erreicht werden, im Rhein-Main-Gebiet sind sogar einmal mehr bis zu 41 Grad möglich. Dazu gesellt sich ein schwacher bis mäßiger Wind aus meist südlichen Richtungen.
Achtung: Ab dem späten Nachmittag und in der Nacht sind vor allem an der Westgrenze einzelne teils schwere Gewitter mit erhöhter Gefahr von Unwettern möglich. Aus dem eher lauen Lüftchen können mitunter schwere Sturmböen werden.
Die Tiefstwerte beim Wechsel auf den Sonntag liegen demnach bei 25 Grad im Rhein-Main-Gebiet sowie 19 Grad im nordhessischen Bergland.
Der Sonntag präsentiert sich zunächst wolkig, später soll es wechselnd bewölkt werden - und es kann krachen. Im Tagesverlauf muss mit schweren Gewittern mit Unwettergefahr durch Starkregen, schwere Sturmböen sowie Hagel gerechnet werden.
Abseits dieser Gewitter weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd, der im Tagesverlauf auf West dreht. Kühlt es ab? Nicht wirklich. Die prognostizierten Höchstwerte für den Tag liegen laut dem Wetterdienst bei 34 bis 39 Grad.
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