Dramatische Szenen in Therme: Junge (3) treibt reglos im Wasser, zwei Mädchen reagieren sofort!

Berchtesgaden - Dramatische Szenen in der Berchtesgadener Therme! Ein drei Jahre altes Kind hat sich kurz vor dem Aufbrechen nach Hause am gestrigen Freitagabend von seiner Familie davongeschlichen - mit schrecklichen Folgen.

In einer Therme in Berchtesgaden ist es zu einem folgenschweren Badeunfall gekommen. Ein Junge kämpft um sein Leben. (Symbolbild) © Ole Spata/dpa-Zentralbild/dpa

Der kleine Junge aus dem österreichischen Hallein war unbemerkt selbständig zu dem Erlebnisbecken im zweiten Stock des Gebäudes gelaufen und laut den Angaben der Polizei dort letztlich aus bislang noch ungeklärten Gründen in das Wasser gefallen.

Zwei zwölf Jahre alte Mädchen bemerkten den zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon seit mehreren Minuten regungslos im Becken treibenden Bub gegen 21.20 Uhr und griffen beherzt ein. Es gelang den beiden, den Jungen aus dem Wasser ziehen.

Eine zufällig vor Ort anwesende Notärztin und ein hinzugeeilter Bademeister begannen sofort mit der Reanimation des Dreijährigen. Dieser wurde wenig später in kritischem Zustand per Hubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.