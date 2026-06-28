Familienausflug an den Strand endet tragisch: Mann (†40) tot aus Raunheimer Waldsee geborgen
Raunheim - Seine Familie hatte ihn zunächst bei einem Badeausflug als vermisst gemeldet, dann wurde ein 40-Jähriger am Samstag tot aus dem Waldsee im südhessischen Raunheim geborgen.
Wie eine Sprecherin der Polizei noch am Abend mitteilte, hatte der Mann aus Eschborn den Tag mit seiner Familie am "Pinta Beach" verbracht, einem beliebten Sandstrand.
Als der 40-Jährige längere Zeit nicht mehr zu sehen war, wurde er als vermisst gemeldet. Sofort seien laut Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet worden.
Gegen 18 Uhr bargen die Taucher des DLRG den Leichnam eines Mannes aus dem See.
Die Identität des Toten konnte bestätigt werden: Es handelt sich um den vermissten 40-Jährigen.
Nach den ersten Ermittlungen deute alles auf einen Badeunfall hin, sagte die Sprecherin. Zudem suche die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.
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