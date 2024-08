Großer Plöner See: 35-Jähriger geht unter und stirbt

Bosau (Schleswig-Holstein) - Ein 35 Jahre alter Mann ist im Großen Plöner See ertrunken.

Ein 35-Jähriger war am Dienstagabend in den Nichtschwimmerbereich des Plöner See geschwommen und ertrunken. (Archivbild) © Ulrich Perrey/dpa

Der Mann aus dem Kreis Plön sei am Dienstagabend in Bosau auf dem Weg zu einer Badeplattform hinter dem mit Bojen abgetrennten Nichtschwimmerbereich gewesen und dann untergegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.



In einer groß angelegten Rettungsaktion suchten unter anderem die Feuerwehr und DLRG nach dem Mann.