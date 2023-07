10.07.2023 14:23 Junger Mann geht beim Baden unter: Rettungstaucher finden toten 22-Jährigen im See!

Ein 22-Jähriger kam beim Baden in einem See in Heddesheim am Sonntag ums Leben.

Von Johanna Baumann

Heddesheim - Tödlicher Badeunfall in Heddesheim im Rhein-Neckar-Kreis! Polizei, Freiwillige Feuerwehr sowie Rettungsdienst waren am Einsatz beteiligt. (Symbolbild) © 123RF/billionnet Ein 22-jähriger Mann ging am Sonntagnachmittag im Heddeheimer Badesee schwimmen. Dabei soll er wohl seine schwimmerischen Fähigkeiten falsch eingeschätzt haben, wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte. Weil er sich gegen 17 Uhr mit wild fuchtelnden Armen mitten im See befand, wurden andere Badegäste auf den jungen Mann aufmerksam. Der Schwimmmeister machte sich unverzüglich auf den Weg. Rettungstaucher konnten den 22-Jährigen jedoch nur noch tot aus dem Wasser bergen. Auch eingeleitete Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Titelfoto: 123RF/billionnet