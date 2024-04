Sprung ins kalte Nass kann lebensbedrohlich sein: DLRG warnt Badelustige

Potsdam - Sommer, Sonne, Badespaß: An den Wochenenden wagen sich die ersten Badelustigen in das kühle Nass. Lebensretter der DLRG warnen jedoch vor Leichtsinn.

Die DLRG warnt, eher in Ufernähe zu bleiben, statt weit draußen auf dem See zu schwimmen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Frühsommerliche Temperaturen locken wieder viele Ausflügler an die zahlreichen Seen in Brandenburg. In der Sonne lädt das Wasser manche schon zum Baden ein.

Doch der vorschnelle Sprung ins kalte Nass könne den Kreislauf überlasten und damit auch lebensbedrohlich werden, warnt Daniel Keip von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Brandenburg. "So richtig Badewetter ist bei den Wassertemperaturen noch nicht."

Badelustige sollten sich nicht überschätzen und sich zunächst an die Temperaturen gewöhnen, sagt Keip auch mit Blick auf Stand-Up-Paddler. Der Kreislauf sei sehr beansprucht, die Muskeln würden bei einem längeren Aufenthalt im Wasser relativ schnell kalt, gibt er zu bedenken.

Deshalb sollte man eher in Ufernähe bleiben, statt weit draußen auf dem See zu schwimmen, sagte Keip der Deutschen Presse-Agentur. "Die Erwartung ist groß, dass das Wasser so warm ist wie die Luft, das ist natürlich nicht der Fall".