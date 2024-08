Mann geht beim Baden plötzlich unter, Rettungskräfte machen tragische Entdeckung

Polizeikräfte stehen an der Murner Seestraße und besprechen sich. © vifogra

Laut Polizei war der 63-Jährige am Dienstagabend mit seiner Ehefrau (68) am Murner See bei Wackersdorf schwimmen.

Auf Höhe des Rauberweiherhauses ging er dabei plötzlich unter. Die Besatzung des alarmierten Rettungshubschraubers zog schließlich seinen leblosen Körper aus dem Wasser.

Kräfte der Wasserwacht versuchten den Mann zu reanimieren - doch vergeblich.