16.06.2025 15:41 Mann geht schwimmen, ruft kurz darauf um Hilfe - die kommt jedoch zu spät

Ein Mann ist bei einem Badeunfall an einem See in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) gestorben.

Von Lukas Dubro Treuenbrietzen - Ein Mann ist bei einem Badeunfall an einem See in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) gestorben.

54-Jähriger geht alleine im Baggersee schwimmen

Er ruft um Hilfe, Ersthelfer eilen herbei

Mann wird aus dem Wasser gezogen, atmet aber nicht mehr

Der 54-Jährige ging am Samstagnachmittag alleine im Baggersee ins Wasser, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach rief der Schwimmer plötzlich um Hilfe und winkte mit den Armen. Ersthelfer eilten laut Polizei sofort zu Hilfe. Sie konnten den Mann schnell und beherzt aus dem Wasser ziehen, doch er atmete zu dem Zeitpunkt laut einer Sprecherin schon nicht mehr. Der Mann konnte trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche nicht gerettet werden. Er starb noch am Unfallort. Zur Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben

Titelfoto: Stephanie Pilick/dpa