Mann rutscht aus und fällt in Rhein! Ist er inzwischen tot?

Düsseldorf - In Düsseldorf ist ein Mann in den Rhein gefallen und untergegangen. Die anschließende Suche nach ihm verlief ohne Erfolg.

"Das Schwimmen im Rhein kann lebensgefährlich sein", warnte er. Es handele sich um eine vielbefahrene Wasserstraße mit zahlreichen Unterströmungen und Strudeln, betonte er.

In diesem Sommer hat es bereits mehrere tödliche Badeunfälle am Rhein, in der Ruhr und an Badeseen gegeben.